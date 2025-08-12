Addis-Abeba — Le Grand Barrage de la Renaissance est un puissant symbole du renouveau de l'Afrique et un projet transformateur destiné à répondre aux besoins en électricité de millions de personnes, a déclaré Zadig Abraha, président de l'Academie Africaine de l'excellence de Leadership (AFLEX).

L'Académie africaine du leadership a lancé une formation de trois jours sur la gestion du service éthiopien d'électricité.

Le président de l'Académie, Zadig Abraha, dispense des formations sur des sujets liés à l'approvisionnement et à la production d'électricité aux niveaux national, régional et international, au leadership, au patriotisme et au service.

Dans son discours d'ouverture, il a déclaré que la production et la distribution d'électricité sont le moteur du développement global d'un pays. Il a également noté que l'Éthiopie est désormais devenue le moteur de l'approvisionnement en électricité en Afrique de l'Est.

Il a également souligné que le bon fonctionnement des installations présente des avantages économiques, technologiques, politiques, géographiques et diplomatiques. Zadig a également déclaré que le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est un projet national qui permettra à de nombreux citoyens de passer de la pauvreté électrique à la prospérité électrique.

Il a également souligné que garantir la souveraineté électrique et établir des liens entre l'approvisionnement en électricité et le développement des pays de la région constitue une politique étrangère de développement partagé de l'Éthiopie.

Le président a noté que le Grand Barrage est également une fierté nationale et un symbole majeur de l'ère du renouveau africain.