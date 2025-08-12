Ethiopie: Le pays a étendu son développement aux énergies renouvelables pour lutter contre les effets du changement climatique.

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'est engagée dans le développement des énergies renouvelables pour lutter contre les effets du changement climatique, a annoncé le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Sultan Walli.

Le ministère de l'eau et de l'énergie a organisé une exposition pré-sommet en prévision du deuxième Sommet africain sur le climat à Addis-Abeba. L'exposition de deux jours vise à mettre en lumière les efforts déployés dans le secteur pour concrétiser une initiative en matière d'énergies renouvelables durables et sobres en carbone pour l'Éthiopie et l'Afrique.

Lors de l'ouverture de l'exposition, le ministre d'État de l'eau et de l'énergie, Sultan Wolle, a noté que l'exposition sert de plateforme de partage de solutions innovantes, de connaissances et d'expériences pouvant conduire au développement durable dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.

Il a indiqué que l'Éthiopie met en œuvre une série d'initiatives visant à prévenir et à atténuer les conséquences du changement climatique, soulignant le succès de l'Initiative « Héritage vert », qui promeut une stratégie de développement vert durable.

Le ministre d'État a également souligné que le pays s'est concentré sur la prévention et l'atténuation des impacts du changement climatique en développant le développement des énergies renouvelables, et il a assuré que cet objectif continuerait d'être renforcé.

Il a souligné que les exposants et les visiteurs auraient l'occasion de participer aux discussions et d'explorer les technologies de pointe susceptibles de contribuer à atténuer les impacts du changement climatique.

L'exposition devrait jeter les bases du prochain Sommet africain sur le climat qui se tiendra à Addis-Abeba le mois prochain, soulignant le lien essentiel entre l'eau et l'énergie pour atteindre la résilience climatique.