Gabon: Le Chef de l'État préside le premier séminaire gouvernemental de la Vème République

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a dirigé ce dimanche, au Pavillon Dorian dans la commune d'Owendo, les travaux du premier séminaire gouvernemental de la Vème République, placé sous le thème : « Bilan stratégique et alignement institutionnel ».

Cette rencontre avait pour objectif de dresser un état des lieux précis des cent premiers jours du mandat présidentiel. Elle a réuni le Vice-Président du Gouvernement, les hauts cadres de l'Administration ainsi que l'ensemble des membres du Gouvernement.

Dans son allocution d'ouverture, le Chef de l'État a réaffirmé la vision et les principes fondateurs de la Vème République, reposant sur la rigueur, la méthode, la transparence et l'atteinte des résultats pour l'édification d'un Gabon prospère.

Il a rappelé les six piliers de son projet de société notamment faire de l'eau et de l'électricité des droits fondamentaux ; transformer la jeunesse en force de production ; accélérer l'accès au logement, moderniser les infrastructures et renforcer le numérique ; renforcer le capital humain et promouvoir la justice sociale ; diversifier l'économie en valorisant les filières stratégiques ; rebâtir un État performant, éthique et décentralisé, appuyé par une diplomatie de rayonnement.

Pour atteindre ces objectifs, le Chef de l'État a instauré dès le départ une méthode de travail exigeante, fondée sur la discipline, la cohésion, la performance et l'obligation de résultats.

Le bilan consolidé des cent premiers jours couvrant les réformes majeures, les réalisations par pilier stratégique, l'état d'avancement du Plan d'Action Gouvernemental 2025-2032 et les premiers indicateurs de performance a été présenté. Ce fut l'occasion pour le Chef de l'État d'interpeller les membres du Gouvernement sur le respect des méthodes et des délais, tout en les exhortant à renforcer la pédagogie auprès des populations.

Au cours des travaux, plusieurs dossiers prioritaires ont été abordés, notamment la gouvernance financière et la mobilisation des ressources : gestion transparente des finances publiques, lutte contre la surfacturation, optimisation des dépenses, ainsi que reprofilage de la dette intérieure et extérieure.

Face à une dette qui pèse sur les efforts du Gouvernement, le Président de la République a préconisé une stratégie économique privilégiant la transformation locale des ressources, notamment dans le secteur minier, afin de redynamiser l'économie nationale.

Parmi les autres chantiers évoqués figurent la réforme du système de transport avec la création d'une société gabonaise de transit, la simplification des procédures d'obtention des titres fonciers pour protéger les biens des citoyens, ainsi que l'accélération de la modernisation urbaine par la mise en place d'un système de collecte de la contribution foncière publique.

Les travaux, qui se poursuivront le lundi 11 août 2025, traduisent la volonté du Chef de l'État d'évaluer régulièrement les actions entreprises et d'accélérer leur mise en oeuvre pour le développement du pays.

Cette démarche proactive s'inscrit dans l'objectif de concrétiser le projet de société du Président de la République au bénéfice de tous les Gabonais.

Enfin, le Président de la République a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans l'engagement qu'il a pris de présider, chaque semestre, une session de travail consacrée à l'évaluation de l'avancement des projets prioritaires du septennat et au renforcement de la cohésion gouvernementale.