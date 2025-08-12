Gabon: Le Ministre Philippe Tonangoye supervise une étape clé du programme national de pose de compteurs

Booué, le 09 août 2025 - Les 07 et 08 août 2025, le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, Philippe Tonangoye, a effectué une mission de terrain à Booué afin de suivre et coordonner l'avancement du programme national de pose de compteurs.

Ce programme, conduit par la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), entité sous tutelle du Ministère, vise à sécuriser, fiabiliser et moderniser l'alimentation électrique dans les localités de l'intérieur du pays.

Le 07 août, au carrefour Koumameyong, le Ministre a donné le coup d'envoi d'une opération de grande envergure ayant permis :

● L'installation de 200 compteurs neufs ;

● Le remplacement de câbles vétustes par des lignes modernes et sécurisées.

Le 08 août, dès 7h30, Philippe Tonangoye est revenu sur le terrain pour motiver les équipes techniques et assurer le bon déploiement des travaux dans plusieurs quartiers de la ville.

S'exprimant sur place, le Ministre a rappelé que : « La modernisation du réseau électrique est un levier essentiel pour améliorer le confort des populations, stimuler l'activité économique et garantir l'accès universel à l'énergie, conformément aux engagements du Gouvernement. »

Cette intervention à Booué marque une étape significative dans la mise en oeuvre d'un programme national ambitieux qui s'étendra progressivement à d'autres localités, afin de répondre durablement aux besoins énergétiques des Gabonais.