Ile Maurice: Vols à répétition dans une mosquée, l'auteur identifié grâce aux images des caméras

Un climat d'indignation et d'inquiétude règne parmi les fidèles de la mosquée Ronaq Ul Islam, située le long de la route côtière de Grand-Baie. Entre le 24 juillet et le 9 août, le coffre à dons de ce lieu de culte a été ciblé à quatre reprises, pour un montant estimé à environ Rs 15 000.

Les faits se sont produits les 24 et 27 juillet, le 7 août entre 1 heure et 2 heures du matin, ainsi que le 9 août vers 22 heures. Chaque fois, c'est la même méthode qui aurait été employée pour subtiliser l'argent destiné aux œuvres et à l'entretien de la mosquée.

La structure étant équipée de caméras de surveillance, les enregistrements ont été visionnés. Les images montrent clairement un individu en train de commettre les vols. Le suspect a été reconnu par la personne ayant fait la déclaration auprès de la police.

L'affaire est désormais entre les mains des forces de l'ordre. Dans la communauté, on espère que le responsable sera rapidement interpellé et que des mesures seront prises pour éviter de nouveaux actes de ce genre dans un lieu voué au recueillement et à la prière.