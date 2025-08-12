Ile Maurice: Paul Bérenger dément tout favoritisme dans la nomination de Frédéric Curé

Le Deputy Prime Minister et leader du MMM, Paul Bérenger, a tenu à clarifier les critiques entourant la nomination de Frédéric Curé au poste de président d'Airport Holdings Ltd. Lors d'une conférence de presse, ce mardi 12 août à Port-Louis, il a fermement rejeté toute accusation de favoritisme ou de «dynastie» au sein de son parti.

«Frédéric Curé est un militant sincère, dévoué et parfaitement qualifié pour occuper ce poste. Jamais je n'ai favorisé ma fille ou un membre de ma famille. Certains font preuve de mauvaise foi, mais il faut de tout pour faire un monde», a-t-il déclaré.

Réagissant aux spéculations sur une éventuelle rupture au sein de l'Alliance du changement, Paul Bérenger a tenu à rassurer : «Il n'y a aucun risque de cassure entre le MMM et le Parti travailliste.» S'il reconnaît l'existence de désaccords ponctuels, il les qualifie de normaux dans toute alliance politique.

Évoquant notamment les tensions passées entre Arianne Navarre-Marie et Anishta Babooram, le leader du MMM estime que ces différends appartiennent désormais au passé.

«Frédéric Curé veut servir le pays et il en a les compétences», a-t-il conclu, appelant à juger cette nomination sur les capacités et non sur des considérations personnelles.