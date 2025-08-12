Afrique: Expo Osaka 2025 - La Tunisie célèbre sa culture et la femme tunisienne avec le spectacle « Asayel »

La culture tunisienne sera à l'honneur lors de l'Exposition universelle Osaka 2025, organisée dans la région du Kansai au Japon, à travers un voyage immersif au coeur de son patrimoine et de ses traditions.

Le 13 août 2025, le spectacle Asayel, produit par le Théâtre de l'Opéra de Tunis et interprété par la Troupe nationale tunisienne des arts populaires, sera présenté au public japonais.

Conçue comme une fresque visuelle et musicale, cette création scénique évoque les légendes des cavaliers et des guerriers d'antan, les chants du désert, la poésie tribale, ainsi que des tableaux de chants et de danses rendant hommage à la femme tunisienne. Ce choix de date, coïncidant avec la Journée nationale de la femme (13 août), met en lumière son rôle dans tous les domaines, son rayonnement artistique et un répertoire spécialement sélectionné pour l'occasion.

Après avoir inauguré la première édition du Festival international des arts populaires, organisé en Tunisie du 26 juillet au 5 août 2025 sur le site archéologique d'Oudhna (gouvernorat de Ben Arous) à l'initiative du ministère des Affaires culturelles, Asayel franchit les frontières.

Ce spectacle offrira au public japonais une plongée dans un univers où se mêlent costumes traditionnels authentiques, chorégraphies populaires harmonieuses et tableaux inspirés du répertoire musical des médinas, reflétant toute la diversité et la richesse du patrimoine artistique tunisien.