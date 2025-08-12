Tunisie: Nabeul - Invasion de poissons-lapins toxiques sur la plage de Mrigueb

La présence en grand nombre de poissons-lapins toxiques, dangereux pour la santé humaine en cas de consommation, a été signalée sur la plage de Mrigueb, à Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul).

Selon Aymen Hmam, président de l'Association de l'environnement de Menzel Temime, l'organisation a reçu, le 9 août, un signalement d'un titulaire de permis de pêche récréative faisant état de la présence massive de cette espèce sur le site.

Des opérations sont actuellement en cours pour identifier les zones du Cap Bon où ce poisson est observé. Une campagne de sensibilisation est également menée en coordination avec l'association Tun Sea, afin d'alerter les citoyens sur la dangerosité de cette espèce invasive, encore méconnue du grand public, qui se reproduit rapidement et perturbe l'écosystème marin.

Mohamed Hmam, pêcheur détenteur d'un permis récréatif, affirme avoir découvert ces derniers jours d'importantes quantités de poissons-lapins sur la plage, exprimant sa crainte d'un impact négatif sur l'activité des pêcheurs locaux.

Pour Yassine Ramzi Essaghir, expert en biologie marine et président de Tun Sea, cette prolifération est attendue, car l'espèce a été observée récemment en Libye et à Malte, et la hausse des températures la pousse vers le bassin occidental de la Méditerranée. Il met en garde contre toute consommation, précisant que ses toxines résistent à la cuisson et peuvent provoquer la paralysie, voire la mort. Selon certaines sources, environ 20 décès liés à ce poisson ont été recensés dans les pays méditerranéens.

Le biologiste rappelle que la Méditerranée subit depuis des décennies l'introduction d'espèces invasives, comme le crabe bleu, que la Tunisie a réussi à valoriser par l'exportation. Il estime qu'une réflexion sur l'exploitation et la valorisation du poisson-lapin pourrait être envisagée, à l'instar de certains pays qui utilisent sa peau dans la maroquinerie.

L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche maritime avait déjà appelé, en octobre dernier, à la destruction immédiate de tout poisson-lapin pêché, en raison de sa toxicité avérée.

Originaire de la mer Rouge, le poisson-lapin se reconnaît à son corps allongé, sa bande argentée, ses points noirs dorsaux, sa grosse tête et sa petite bouche. Il a été détecté pour la première fois en Méditerranée en 2003 et sur les côtes tunisiennes en 2010.