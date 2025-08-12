Tunisie: Ministère de la Défense - Une nouvelle unité de techniques pharmaceutiques à l'hôpital militaire de Tunis

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a signé le 8 août 2025 une décision complétant celle du 23 avril 2021 relative à la structuration de l'hôpital militaire principal d'enseignement de Tunis. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du développement continu des infrastructures hospitalières et du renforcement des capacités de l'institution militaire dans le secteur de la santé.

La décision, publiée au Journal officiel de la République tunisienne n° 101 du 11 août 2025, prévoit l'ajout d'une « unité des techniques pharmaceutiques » au sein du département de pharmacie, pharmacologie et techniques pharmaceutiques. Cette nouvelle unité vise à consolider les activités pharmaceutiques de l'hôpital et à améliorer la qualité des soins.

Cette initiative témoigne de l'engagement constant des autorités à optimiser les services médicaux offerts au personnel militaire ainsi qu'à la population civile, notamment par le biais du renforcement de la formation et de la recherche en pharmacie et en techniques thérapeutiques modernes.

L'hôpital militaire principal d'enseignement de Tunis, établissement public à vocation éducative et formatrice, est régi administrativement et financièrement par le décret gouvernemental n° 1097 de 2016, ratifié par le décret n° 1365 de 2017.