Tunisie: Tataouine - Des licenciements massifs après l'interdiction de la sous-traitance ?

Selon nos confrères de Mosaïque FM, le député de la circonscription de Tataouine, Mokhtar Abdelmoula, a adressé un message à la ministre de l'Énergie et des Mines. En effet, le député dénonce les « mesures abusives prises par certaines compagnies pétrolières opérant dans le désert de la région ».

Toujours selon la même source, ces entreprises ont procédé au licenciement de plusieurs travailleurs après l'entrée en vigueur de la loi interdisant la sous-traitance, une violation flagrante des législations nationales et des droits des travailleurs, ainsi qu'une atteinte à l'autorité de la loi.

Le député a également exigé du ministère de l'Énergie des clarifications sur les mesures qui seront prises pour obliger les compagnies implantées dans la région à respecter les lois régissant les contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance. Il a appelé à préciser les actions envisagées contre les entreprises ayant adopté des pratiques illégales en licenciant des employés, ainsi qu'à ouvrir une enquête immédiate et à prendre les dispositions nécessaires pour protéger les droits socio-économiques des travailleurs, tout en affirmant l'attachement aux principes de la souveraineté nationale et de l'État de droit.