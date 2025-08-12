Tunisie: Disparition inquiétante d'une adolescente de 15 ans dans des circonstances mystérieuses à Kairouan

12 Août 2025
La Presse (Tunis)

Un climat de forte inquiétude règne depuis la soirée du lundi 11 août dans la ville de Menzel M'Hiri, dans le gouvernorat de Kairouan, à la suite de la disparition mystérieuse d'une adolescente âgée de 15 ans, répondant au nom d'Asma Faïdi.

Selon les témoignages recueillis auprès de ses proches, la jeune fille a quitté le domicile familial sans chaussures, ni vêtements de rechange, ni effets personnels, ce qui renforce les soupçons d'un possible enlèvement. Cette disparition coïncide avec un cambriolage survenu le même jour dans la maison familiale et celle d'un voisin, au cours duquel trois téléphones portables ont été dérobés par des individus non identifiés.

Face à cette situation, de nombreux habitants se sont rassemblés devant le poste de police local pour réclamer la vérité sur la disparition de l'adolescente et appeler à l'accélération des recherches. La famille a lancé un appel public via les réseaux sociaux, invitant toute personne disposant d'informations à se manifester. L'initiative a été largement relayée par des membres de la société civile et des activistes locaux, suscitant une importante vague de solidarité numérique.

Le frère de la disparue, Helmi Faïdi, a également adressé un appel pressant aux autorités, demandant des opérations de ratissage dans la ville et ses environs.

L'inquiétude s'est encore amplifiée après qu'une femme âgée a été victime, à la même période, d'un acte d'escroquerie suivi du vol de ses bijoux, dans ce qui pourrait constituer un autre incident lié à l'insécurité croissante dans la région.

