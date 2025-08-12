Tunisie: L'Union des travailleurs du pays dénonce des propos « diffamatoires » contre Kaïs Saïed

12 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Union des travailleurs de Tunisie a dénoncé ce mardi ce qu'elle qualifie de « diffamation » à l'encontre du président de la République Kaïs Saïed par certains syndicalistes de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), les accusant de l'avoir « affublé de qualificatifs mensongers » avant l'ouverture, lundi matin, de la réunion de l'instance administrative de l'UGTT à son siège.

Dans un communiqué, l'Union des travailleurs de Tunisie a estimé que les slogans brandis par ces syndicalistes « ne relèvent pas de l'action syndicale, quelles que soient les divergences », rappelant que le chef de l'État reste « un symbole de la souveraineté nationale ». Elle a souligné avoir soutenu Kaïs Saïed lors de la dernière élection présidentielle et jugé que l'attaquer revenait à « mépriser et insulter la majorité du peuple tunisien ».

L'UGTT a, pour sa part, annoncé à l'issue de sa réunion extraordinaire l'organisation d'un rassemblement syndical le 21 août, suivi d'une marche de la place Mohamed Ali vers le centre-ville de Tunis. L'instance a également décidé de maintenir ses travaux ouverts et de menacer d'une grève générale si les agressions, les campagnes de dénigrement et le blocage du dialogue social persistent.

Ces tensions interviennent après un rassemblement devant le siège de l'UGTT, où des manifestants ont appelé à la dissolution de la centrale syndicale et à la reddition de comptes de sa direction, en réaction à une grève de trois jours menée récemment par la Fédération générale du transport dans le secteur public du transport terrestre.

