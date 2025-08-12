Sénégal: BRVM - Evolutions contrastées des activités du marché ce mardi 12 août 2025.

12 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 12 août 2025, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions contrastées.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 1,656 milliard de FCFA la veille à 1,538 milliard de FCFA ce 12 août.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 24,519 milliards, en s'établissant à 12 044,941 milliards de FCFA contre 12 020,422 milliards de FCFA le 11 août 2025. Quant à celle du marché obligataire, elle est toujours en baisse de 1,206 milliard, passant de 10 507,597 milliards de FCFA la veille à 10 506,391 milliards de FCFA ce mardi 12 août 2025.

Les indices sont, pour la seconde journée consécutive, en hausse. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,20% à 312,40 points contre 311,77 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,29% à 151,38 points contre 150,94 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a connu une progression de 0,19% à 129,02 points contre 128,77 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (6,67% à 16 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 580 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 3,41% à 8 945 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 1 250 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 3,09% à 2 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,69% à 6 335 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 9 310 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 1,97 % à 17 645 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 1 405 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,42% à 1 740 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.