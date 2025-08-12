Sénégal: BRVM - Evolutions contrastées des activités du marché ce mardi 12 août 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 12 août 2025, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions contrastées.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 1,656 milliard de FCFA la veille à 1,538 milliard de FCFA ce 12 août.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 24,519 milliards, en s'établissant à 12 044,941 milliards de FCFA contre 12 020,422 milliards de FCFA le 11 août 2025. Quant à celle du marché obligataire, elle est toujours en baisse de 1,206 milliard, passant de 10 507,597 milliards de FCFA la veille à 10 506,391 milliards de FCFA ce mardi 12 août 2025.

Les indices sont, pour la seconde journée consécutive, en hausse. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,20% à 312,40 points contre 311,77 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,29% à 151,38 points contre 150,94 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a connu une progression de 0,19% à 129,02 points contre 128,77 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (6,67% à 16 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 580 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 3,41% à 8 945 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 1 250 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 3,09% à 2 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,69% à 6 335 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 9 310 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 1,97 % à 17 645 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 1 405 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,42% à 1 740 FCFA).