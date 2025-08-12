Afrique de l'Ouest: Le Burkina obtient 43,999 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Pour faire face au financement de son budget, le Burkina Faso a obtenu ce mardi 12 août 2025 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA, la somme de 43,999 milliards FCFA après son émission d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 364 jours, 3, 5 et 7 ans.

Le montant mis en adjudication s'élevait à 40 milliards de FCFA. En retour, les investisseurs ont proposé à l'émetteur 80,606 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 201,52%.

Le montant des soumissions retenu par l'Etat du Burkina est 43,999 milliards FCFA et celui rejeté à 36,607 milliards. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 54,59%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,14% pour les bons, 8,38% pour les obligations de 3 ans, 7,64% pour celles de 5 ans et 7,81% pour celles de 7ans.

Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 11 août 2026. Par contre, le paiement des intérêts se fera d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le remboursement des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 13 août 2028 pour celles de 3 ans, au 13 août 20230 pour celles de 5 ans et au 13 août 2032 pour celles de 7 ans. Les intérêts eux, seront payés par an sur la base du taux fixe annoncé de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.