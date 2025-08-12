Sénégal: Congestion routière oblige, des jeunes préfèrent la marche aux véhicules pour rallier Touba

Plusieurs dizaines de jeunes, filles et garçons, ont rallié en groupes la ville de Touba à pied ces dernières heures, parcourant parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour éviter la congestion routière créée par l'afflux de voyageurs vers la cité religieuse.

En provenance de plusieurs localités du Sénégal, ces jeunes pèlerins, la vingtaine pour la plupart, ont renoncé aux voitures pour marcher quelquefois depuis l'héliport de Touba et ses environs, convaincus de rallier la capitale du mouridisme plus rapidement de cette manière.

Vêtus de bleu et blanc, des groupes comme le dahira "Ndawi Serigne Saliou" de Thiès ont bravé la pluie et combattu la fatigue, en marchant depuis l'héliport et ses environs jusqu'à l'ancien garage, en passant par Mbacké.

"Nous venons de Thiès et sommes fières de fouler le sol de Touba pour la cause de Serigne Saliou Mbacké. Il le vaut plus que tout pour moi. Nous sommes prêts à tout pour Serigne Saliou", a déclaré, à l'APS Ndèye Awa Fall, membre de ce dahira, rencontrée près de l'héliport.

En liesse, presqu'en transe, d'autres talibés rencontrés près de la gare routière offraient gratuitement du café Touba, des beignets et de l'eau aux pèlerins.

Certains, plus exaltés, essuyaient les pare-brise des véhicules avec leurs propres boubous, tout en psalmodiant à haute voix des panégyriques à la gloire du fondateur du mouridisme, Serigne Touba.

"Pour nous, la cause est de servir Serigne Touba, qui nous a appelés dans son action de grâce envers Allah", a ajouté Ndèye Awa Fall.

Épuisée par les innombrables kilomètres parcourus, Alimatou Diop, assise au bord de la route, le front en sueur, ne veut pas penser à la fatigue.

"C'est une fierté" de faire ce trajet, dit-elle en clamant son amour pour Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife des mourides rappelé à Dieu le 28 décembre 2007, un guide qu'elle n'a pourtant jamais vu de ses yeux.

"J'aime Serigne Fallou depuis ma naissance. Cet amour pour lui et pour tout ce qu'il a fait pour la communauté mouride me rend si fier de lui. Jusqu'à la fin de mes jours, je travaillerai pour lui", renchérit de son côté Bassirou Thioune, un jeune venu de Dagana.

La plupart de ces marcheurs étaient accompagnés d'adultes, qui portaient souvent sur leur dos les enfants les plus jeunes ou les plus faibles pour gagner du temps.

La forte affluence des pèlerins, combinée aux eaux de pluie, rend la circulation difficile, notamment pour les personnes âgées et à mobilité réduite.

Les marcheurs dénoncent également les lenteurs causées par les véhicules ainsi que la hausse des tarifs, parfois triplés, y compris pour le transport des bagages, facturé entre 300 et 500 FCFA entre Mbacké et Touba.