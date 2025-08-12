Afrique: Afrobasket masculin - Des joueurs se félicitent de la bonne entrée en matière

12 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Des joueurs de l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal se sont félicités pour leur bonne entrée en matière, mardi, à l'Afrobasket face à l'Ouganda, sans verser dans le triomphalisme pour autant.

L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a battu celle d'Ouganda, 88-53, lors du match inaugural de l'Afrobasket qui se déroule jusqu'au 24 août prochain en Angola.

S'exprimant à la Télévision publique sénégalaise (RTS), le meneur des Lions, Jean-Jacques Boissy, s'est réjoui de cette première victoire.

"C'est une belle victoire. Nous avons essayé de nous concentrer sur ce que l'entraineur nous a demandé de faire, c'est-à-dire défendre, limiter les partes de ballons, aller aux rebonds offensifs et rester en équipe. C'est un bon match pour commencer", a-t-il dit.

Selon le meilleur joueur de la dernière édition du Basketball Africa League (BAL), les Lions ont une "bonne énergie" pour faire un bon tournoi malgré les blessures de certains joueurs.

"Nous sommes concentrés sur le prochain match. Nous allons prendre match après match. Nous avons fini avec l'Ouganda. Nous sommes concentrés sur le prochain match", a poursuivi Jean-Jacques Boissy, auteur de 16 points, comme son partenaire Matar Guèye, ailier fort de l'Association sportive de la ville de Dakar (ASCVD).

"Nous sommes contents. Nous restons focus sur l'objectif. Nous allons prendre match par match. Vraiment, c'était une bonne entrée en matière. Nous allons continuer de bosser", a dit Guèye, selon qui "c'est toujours un plaisir" de gagner le premier match dans ce genre de tournoi.

Il estime que les Lions ont bien défendu, ce qui leur a permis de faire la différence, selon lui.

"Les gars qui ont démarré ont fait une bonne entrée en mettant l'équipe dans le bon tempo, et les autres ont suivi", a ajouté l'ailier fort des Lions.

Pour Gora Camara, chaque match de ce tournoi sera une "finale".

"'C'est notre objectif de jouer comme ça. Tout le monde connaît notre objectif, je ne veux pas le dire, mais nous travaillons pour ça", a souligné le pivot des Lions.

Jeudi, les protégés de Ngagne Desagana Diop vont affronter l'Egypte pour le compte de la deuxième journée.

