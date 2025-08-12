Sénégal: Un bâtiment s'effondre dans un quartier de Sédhiou, deux personnes introuvables

Sédhiou — Deux personnes restent introuvables après l'effondrement d'un bâtiment à Dembaya, un quartier de la commune de Sédhiou (sud), dans la nuit de lundi à mardi.

Selon des témoins, quatre individus se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de l'effondrement, aux environs de minuit.

"Lorsque le bâtiment s'est effondré, nous étions quatre à l'intérieur. J'étais assis sous la véranda, quand j'ai entendu un bruit sourd. Je suis tout de suite sorti, pour constater les dégâts et alerter les voisins", a déclaré un des rescapés.

Les sapeurs-pompiers, informés par les riverains, sont intervenus peu après 1h du matin pour entamer les opérations de secours.

Deux personnes ont pu être extraites des décombres. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres victimes.