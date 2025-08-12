Sénégal: Un bâtiment s'effondre dans un quartier de Sédhiou, deux personnes introuvables

12 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Deux personnes restent introuvables après l'effondrement d'un bâtiment à Dembaya, un quartier de la commune de Sédhiou (sud), dans la nuit de lundi à mardi.

Selon des témoins, quatre individus se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de l'effondrement, aux environs de minuit.

"Lorsque le bâtiment s'est effondré, nous étions quatre à l'intérieur. J'étais assis sous la véranda, quand j'ai entendu un bruit sourd. Je suis tout de suite sorti, pour constater les dégâts et alerter les voisins", a déclaré un des rescapés.

Les sapeurs-pompiers, informés par les riverains, sont intervenus peu après 1h du matin pour entamer les opérations de secours.

Deux personnes ont pu être extraites des décombres. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres victimes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.