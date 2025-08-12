Sénégal: Plus de 4 600 agents de police déployés à Touba, 526 personnes interpellées

Touba — La Police nationale a mobilisé 4 606 fonctionnaires, 154 véhicules, ainsi que des moyens aériens et de surveillance pour la couverture sécuritaire du Grand Magal de Touba qui sera célébré, mercredi, a annoncé, mardi, le commissaire principal Diégane Sène, commissaire spécial de Touba.

Le dispositif comporte également 11 postes de police avancés, 52 caméras de surveillance et deux postes médicaux offrant gratuitement soins et médicaments.

S'exprimant lors d'un point de presse, il a rappelé que le Grand Magal, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, "est un événement de dimension nationale et internationale, drainant chaque année des millions de fidèles et suscitant des défis sécuritaires grandissants".

Le dispositif sécuritaire mis en place avant, pendant et après la manifestation, a été marqué par des opérations combinées entre unités de police et gendarmerie, ainsi que par l'opération "Karangé Baol", mobilisant toutes les unités de la région de Diourbel.

Selon le commissaire Sène, 526 personnes ont été jusque-là interpellées pour diverses infractions, dont 449 pour vérification d'identité, 26 pour ivresse publique manifeste, 16 pour détention et usage de produits stupéfiants et 2 pour détention d'ecstasy.

Cent deux individus ont été déférés au parquet de Mbacké et de Diourbel.

Les saisies comprennent 14 cornets, 1 plaquette et 9 pilules d'ecstasy.

En matière de circulation, 1 626 pièces de véhicules ont été saisies, 191 véhicules et 99 motos immobilisés, pour un montant d'amendes forfaitaires de 1 712 000 FCFA.

Le commissaire Sène a invité les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, et les transporteurs à respecter le code de la route pour minimiser les accidents.