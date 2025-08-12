Sénégal: Tivaouane - Sopey Al-Amin offre des collations aux disciples mourides en partance pour Touba

Tivaouane — Des membres de l'association Sopey Al-Amin ont réaffirmé leur solidarité à l'endroit des disciples mourides en partance pour Touba, en leur offrant des collations lors de leur passage dans la ville de Tivaouane.

Des membres de Sopey Al-Amin se sont retrouvés lundi au carrefour donnant à la fois sur la route nationale et l'esplanade des mosquées de Tivaouane, pour offrir des collations aux fidèles mourides en route vers le Magal.

Des convois de disciples mourides traversent la ville de Tivaouane, pour aller prendre part à ce rassemblement annuel prévu, mercredi à Touba, pour commémorer le départ en exil au Gabon, de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de leur confrérie musulmane sénégalaise.

Le président de l'association Sopey Al-Amin, Pape Momar Guèye, entouré de Chérif Taïb Guèye, chargé de communication, et de Mamadou Cissé, responsable de l'organisation, a évoqué la symbolique de cet endroit, longtemps fréquenté par feu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin, et qui, selon lui, illustre la "fraternité historique entre Tidianes et Mourides". Pour lui, ce lien constitue "l'un des socles de la stabilité sociale du pays".

Le responsable de Sopey Al-Amin a salué le soutien renouvelé du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à l'endroit de son association qu'il encourage dans la transmission aux jeunes générations de l'héritage spirituel et du message d'unité porté par les guides religieux.

"Le Sénégal est un et indivisible", a-t-il lancé, appelant la jeunesse à s'approprier cette vision et à pérenniser le dialogue fraternel, y compris avec les communautés chrétiennes, en droit ligne de l'ouverture prônée par Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin.

De membres de l'association, venus de plusieurs régions du pays, ont participé à cette initiative. Les organisateurs souhaitent que leur démarche inspire d'autres localités, afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale sur tout le territoire. Sopey Al-Amin annonce le déploiement, lors du Magal, de dispositifs d'accueil, d'orientation et d'aide aux fidèles, depuis leur point de départ jusqu'à leur arrivée à Touba.