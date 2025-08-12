Afrique: Afrobasket masculin - Le Sénégal s'impose devant l'Ouganda en match d'ouverture, 88-53

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a battu celle d'Ouganda, 88-53, mardi, lors du match inaugural de l'Afrobasket 2025, qui va se dérouler en Angola jusqu'au 24 août prochain.

Les Lions, agressifs en attaque et en défense, ont entamé le premier quart-temps en fanfare, menant au score dans les cinq premières minutes.

Ils vont ensuite baisser de rythme, permettant aux Ougandais de revenir avec une meilleure réorganisation défensive.

Mais l'entrée du meneur sénégalais Jean-Jacques Boissy, auteur de neuf points, va permettre aux Sénégalais de creuser l'écart à la fin du premier quart-temps (30-18).

Dans le deuxième quart-temps, le sélectionneur sénégalais Ngagne Desagana Diop va faire tourner.

Mais en dépit d'une baisse de régime, les Sénégalais parviennent à mener avec un écart de 14 points à la mi-temps, 44-30.

Dans le troisième quart-temps, les Ougandais vont essayer de revenir face à une équipe sénégalaise constituée pour la plupart de jeunes novices (9 sur 12), qui de son côté ne faiblit pas et va même accentuer sa domination (60-39).

Dans le dernier quart-temps, sous la houlette de Jean-Jacques Boissy, meilleur basketteur de la dernière édition de la Basketball Africa League (BAL), les Lions terminent très fort en inscrivant 28 points.

Ils enregistrent ainsi leur première victoire dans ce tournoi avec 35 points d'écart, 88-53.

Les protégés de Ngagne Desagana Diop vont affronter l'Égypte, jeudi, pour le compte de la deuxième journée, avant d'en découdre avec le Mali.

Le Sénégal court après un sacre continental depuis son dernier titre remporté à domicile en 1997.

Les Lions ont réalisé un sans-faute lors des éliminatoires, remportant leurs six matchs.

Le tournoi de l'Afrobasket débute par une phase de groupes programmée du 12 au 15 août.

À l'issue de celle-ci, les deuxièmes et troisièmes de chaque poule s'affronteront en huitièmes de finale croisés.

Les vainqueurs rejoindront ensuite les premiers de groupe en quarts de finale.