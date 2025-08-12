Congo-Kinshasa: Mgr José Moko résume les résolutions du comité permanent de l'ACEAC

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Mgr José Moko, évêque d'Idiofa et président en exercice de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale (ACEAC), est revenu, ce mardi 12 aout dans une interview à Radio Okapi, sur les principales résolutions adoptées à l'issue des assises du comité permanent de l'organisation.

Selon lui, les évêques ont décidé de poursuivre leur plaidoyer auprès des chefs d'État de la sous-région, afin de leur transmettre un message clair et approprié, exprimant l'aspiration des populations à la paix et à la cohésion sociale.

« Ces plaidoyers s'adresseront également aux diplomates, en raison de l'impact négatif des agendas cachés de certains acteurs non étatiques, notamment des multinationales avides d'exploiter les richesses naturelles du Congo », a déclaré Mgr Moko.

Cette prise de position s'inscrit dans une dynamique de mobilisation morale et spirituelle face aux crises persistantes dans la région des Grands Lacs, où les enjeux économiques et géopolitiques continuent d'alimenter l'instabilité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.