Congo-Kinshasa: Mgr José Moko résume les résolutions du comité permanent de l'ACEAC

Mgr José Moko, évêque d'Idiofa et président en exercice de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale (ACEAC), est revenu, ce mardi 12 aout dans une interview à Radio Okapi, sur les principales résolutions adoptées à l'issue des assises du comité permanent de l'organisation.

Selon lui, les évêques ont décidé de poursuivre leur plaidoyer auprès des chefs d'État de la sous-région, afin de leur transmettre un message clair et approprié, exprimant l'aspiration des populations à la paix et à la cohésion sociale.

« Ces plaidoyers s'adresseront également aux diplomates, en raison de l'impact négatif des agendas cachés de certains acteurs non étatiques, notamment des multinationales avides d'exploiter les richesses naturelles du Congo », a déclaré Mgr Moko.

Cette prise de position s'inscrit dans une dynamique de mobilisation morale et spirituelle face aux crises persistantes dans la région des Grands Lacs, où les enjeux économiques et géopolitiques continuent d'alimenter l'instabilité.