Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 30 000 jeunes orpailleurs reprennent le travail autour de Lopa et Iga-Barrière

Après un mois de paralysie causée par l'insécurité, plus de 30 000 jeunes orpailleurs de l'Ituri ont pu reprendre leurs activités sur les sites miniers situés autour de Lopa et Iga-Barrière. La reprise de l'exploitation artisanale de l'or, amorcée le week-end dernier, redonne espoir à une population longtemps plongée dans l'oisiveté.

Pendant près de quatre semaines, une trentaine de sites miniers étaient restés inaccessibles en raison de l'incursion de la milice CODECO, dont la présence était encore signalée à la périphérie des zones aurifères. Face à cette menace, les orpailleurs avaient multiplié les appels aux autorités militaires pour sécuriser les lieux.

Selon Exupéry Ngbathoma, président des jeunes de Lopa, deux carrières -- Mutsi et Tsoso -- sont désormais opérationnelles grâce au déploiement des FARDC. Une troisième, Malabo, pourrait rouvrir dans les prochains jours, après un ratissage en cours par l'armée.

L'exploitation artisanale de l'or constitue une activité vitale pour la région. Elle permet à de nombreux habitants de subvenir à leurs besoins tout en dynamisant l'économie locale. Commerçants et négociants y ont installé des maisons d'achat, exportant l'or vers Bunia ou l'Ouganda, et important en retour des marchandises revendues sur place.