Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 30 000 jeunes orpailleurs reprennent le travail autour de Lopa et Iga-Barrière

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Après un mois de paralysie causée par l'insécurité, plus de 30 000 jeunes orpailleurs de l'Ituri ont pu reprendre leurs activités sur les sites miniers situés autour de Lopa et Iga-Barrière. La reprise de l'exploitation artisanale de l'or, amorcée le week-end dernier, redonne espoir à une population longtemps plongée dans l'oisiveté.

Pendant près de quatre semaines, une trentaine de sites miniers étaient restés inaccessibles en raison de l'incursion de la milice CODECO, dont la présence était encore signalée à la périphérie des zones aurifères. Face à cette menace, les orpailleurs avaient multiplié les appels aux autorités militaires pour sécuriser les lieux.

Selon Exupéry Ngbathoma, président des jeunes de Lopa, deux carrières -- Mutsi et Tsoso -- sont désormais opérationnelles grâce au déploiement des FARDC. Une troisième, Malabo, pourrait rouvrir dans les prochains jours, après un ratissage en cours par l'armée.

L'exploitation artisanale de l'or constitue une activité vitale pour la région. Elle permet à de nombreux habitants de subvenir à leurs besoins tout en dynamisant l'économie locale. Commerçants et négociants y ont installé des maisons d'achat, exportant l'or vers Bunia ou l'Ouganda, et important en retour des marchandises revendues sur place.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.