Congo-Kinshasa: Journée internationale de la jeunesse - Les jeunes du Nord, Sud-Kivu et de l'Ituri appelés à se désolidariser des groupes armés

Ce mardi 12 août, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse, une initiative des Nations Unies visant à sensibiliser aux défis auxquels les jeunes sont confrontés, tout en encourageant leur participation active à la construction d'un avenir plus juste et durable.

À Beni, dans la province du Nord-Kivu, cette journée a été marquée par un appel poignant adressé aux jeunes des provinces en proie à l'insécurité : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Le chef de division provinciale de la Jeunesse, Guy Kibira, les exhorte à se désolidariser des groupes armés et à rejeter toute forme de manipulation.

« Les jeunes doivent faire preuve d'attachement à leur patrie et à leurs institutions. Ils doivent éviter toute instrumentalisation politique ou communautaire. Quand les jeunes rejoignent les groupes armés, ils deviennent les bourreaux de leurs propres communautés », a-t-il déclaré.

Guy Kibira rappelle que les violences armées frappent en premier lieu les populations locales, dont les jeunes eux-mêmes. Il insiste sur l'urgence d'un réveil citoyen, d'un rejet de la violence et d'un engagement résolu en faveur de la paix.

Cet appel intervient dans un contexte marqué par la persistance des conflits armés dans plusieurs zones de l'est de la RDC, où des groupes rebelles continuent de semer l'insécurité, souvent alimentés par des manipulations internes ou externes.