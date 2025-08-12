Afrique: AfroBasket 2025 - La RDC entre en lice le 13 août face au Cap-Vert

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La 31e édition du Championnat d'Afrique de basketball masculin, l'AfroBasket, débute ce mardi 12 août 2025 en Angola. Cette grande fête africaine de la balle au panier se tiendra jusqu'au 24 août, avec des rencontres réparties dans plusieurs villes du pays hôte.

La cérémonie d'ouverture sera suivie du match inaugural entre l'Angola, pays organisateur, et la Libye. Cette rencontre se jouera à Namibe et comptera pour la première journée du groupe C.

Les Léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo (RDC) feront leur entrée en compétition ce mercredi 13 août. Ils affronteront le Cap-Vert pour le compte de la première journée du groupe A. La RDC poursuivra ensuite avec un choc face au Rwanda, prévu deux jours plus tard, avant de clôturer la phase de groupes par une confrontation contre la Côte d'Ivoire le 17 août.

Pour cette journée d'ouverture, quatre matchs sont programmés dans deux groupes :

Groupe C (Namibe) :

Angola vs Libye

Soudan du Sud vs Guinée.

Groupe D (Luanda) :

Sénégal vs Ouganda

Mali vs Égypte.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.