Afrique: AfroBasket 2025 - La RDC entre en lice le 13 août face au Cap-Vert

La 31e édition du Championnat d'Afrique de basketball masculin, l'AfroBasket, débute ce mardi 12 août 2025 en Angola. Cette grande fête africaine de la balle au panier se tiendra jusqu'au 24 août, avec des rencontres réparties dans plusieurs villes du pays hôte.

La cérémonie d'ouverture sera suivie du match inaugural entre l'Angola, pays organisateur, et la Libye. Cette rencontre se jouera à Namibe et comptera pour la première journée du groupe C.

Les Léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo (RDC) feront leur entrée en compétition ce mercredi 13 août. Ils affronteront le Cap-Vert pour le compte de la première journée du groupe A. La RDC poursuivra ensuite avec un choc face au Rwanda, prévu deux jours plus tard, avant de clôturer la phase de groupes par une confrontation contre la Côte d'Ivoire le 17 août.

Pour cette journée d'ouverture, quatre matchs sont programmés dans deux groupes :

Groupe C (Namibe) :

Angola vs Libye

Soudan du Sud vs Guinée.

Groupe D (Luanda) :

Sénégal vs Ouganda

Mali vs Égypte.