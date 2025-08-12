Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Mouvements de troupes du M23-AFC, les FARDC et les Wazalendo reprennent le contrôle de plusieurs localités

Un mouvement de troupes de la coalition rebelle M23-AFC est signalé dans plusieurs localités de la province du Sud-Kivu, selon des sources locales, depuis le week-end.

Ces forces insurgées renforcent actuellement leurs positions dans le territoire de Walungu, où elles affrontent les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et leurs alliés du groupe Wazalendo.

D'après des sources concordantes, les troupes du M23-AFC ont procédé à un désengagement de leurs positions à Katana, Kabare et Bukavu. Elles se redéploient avec des équipements lourds vers les axes Walungu et Uvira, dans le but de consolider leurs dispositifs militaires.

Des affrontements violents se poursuivent sur plusieurs fronts dans le territoire de Walungu, opposant les FARDC et les combattants Wazalendo aux rebelles du M23, appuyés par des éléments des Forces de défense du Rwanda (RDF).

Katana sous contrôle des Wazalendo

Sur l'axe Katana, les Wazalendo du groupe MDLC ont pris le contrôle de cette entité ainsi que des villages environnants. À Walungu, notamment dans la localité de Mulamba, les Wazalendo sont également signalés après de violents affrontements ayant conduit au repli des forces rebelles.

Sur l'axe sud, la zone est désormais fragmentée :

Les FARDC et les Wazalendo contrôlent une large portion de la plaine de la Ruzizi, au-delà de la ville d'Uvira.

Les rebelles conservent leur emprise sur l'axe Nyangezi-Kamanyola et sur certaines localités relevant de la chefferie de la plaine de la Ruzizi.

Dans un communiqué publié dimanche dernier, la coalition M23-AFC a dénoncé le renforcement des troupes gouvernementales sur plusieurs axes, notamment à Shabunda, Uvira et Kalemie. Elle accuse les autorités congolaises de violer les termes du cessez-le-feu en vigueur.

Un cessez-le-feu violé à plusieurs reprises par la rébellion du M23-AFC dans plusieurs entités du nord et du Sud-Kivu.