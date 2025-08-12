Afrique: Trois stades homologués par la CAF pour les compétitions interclubs et les éliminatoires du Mondial 2026

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Confédération africaine de Football (CAF) a officiellement homologué, lundi 11 août 2025, trois stades en République démocratique du Congo pour accueillir les matchs des compétitions interclubs et les rencontres de l'équipe nationale dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les infrastructures retenues sont :

Stade des Martyrs à Kinshasa,

Stade Frédéric Kibassa Maliba dans la commune de Kenya à Lubumbashi,

Stade TP Mazembe dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi.

Ces stades ont été sélectionnés pour leur conformité aux normes internationales en matière de pelouse, éclairage, sécurité et confort.

Cependant, l'identité des clubs congolais engagés en compétitions interclubs reste incertaine. En cause : plusieurs litiges liés aux résultats de la saison 2024-2025 de la Ligue 1 nationale. Le TP Mazembe a déposé une plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a ordonné à la FECOFA de reprendre le championnat et de terminer tous les matchs, au lieu de s'arrêter à la 16e journée.

Selon les derniers résultats provisoires :

Le FC Les Aigles du Congo a été sacré champion,

Le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS Maniema Union complètent le podium

L'AS Simba de Kolwezi a remporté la Coupe du Congo.

En cas de validation de ce classement, ces clubs pourraient évoluer dans les stades homologués respectifs :

Stade des Martyrs : FC Les Aigles du Congo et AS Maniema Union,

Stade Kibassa Maliba : FC Saint-Éloi Lupopo,

Stade TP Mazembe : AS Simba de Kolwezi.

