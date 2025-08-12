Ile Maurice: Troisième trimestre - Entre révisions, examens et activités extrascolaires

Ce lundi 11 août a marqué la reprise du troisième trimestre pour les collégiens. Une période cruciale, souvent considérée comme la plus déterminante de l'année scolaire. Entre révisions intensives, préparation aux examens et pression pour boucler les programmes, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, invite toutefois les établissements à ne pas négliger un autre volet : les activités extrascolaires.

Intervenant à l'Institut Mahatma Gandhi à Moka, lors d'un atelier national sur le harcèlement scolaire, la semaine dernière, il a plaidé pour le maintien de ces activités, même en fin d'année. «Elles permettent aux enfants de canaliser leur énergie de manière positive. Débats, pièces de théâtre, ateliers créatifs... ce sont des espaces d'expression essentiels.»

Une idée bien accueillie par le corps enseignant. Harrish Reedoy, pédagogue, rappelle que si le trimestre compte généralement douze semaines, certaines classes n'ont que sept ou huit semaines effectives d'enseignement avant les examens. «C'est une période où les élèves sont très stressés. Nous allons donc suivre les recommandations du ministre et organiser des activités pour réduire cette pression, en complément des sessions avec les travailleurs sociaux et les psychologues.»

Selon lui, il ne s'agit pas d'éliminer le stress, mais de l'alléger. Les enseignants, eux aussi, ressentent la pression : terminer le syllabus, préparer les questionnaires, organiser les révisions et s'exercer avec les anciens papiers d'examen.

Pour Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), ce trimestre garde toute son importance, mais avec une nuance cette année : l'introduction du Foundation Programme. «Avec ce programme, il n'y a pas d'examens. L'approche est donc différente de l'Extended Programme d'autrefois. L'objectif est de maintenir l'enthousiasme et l'intérêt des élèves, notamment par des activités académiques et extrascolaires.»

Il insiste aussi sur la nécessité de faciliter le travail des éducateurs impliqués avec le Mauritius Examinations Syndicate (MES) pour la préparation des épreuves. «Il faut que les recteurs leur accordent du temps libre pour ce travail et qu'on ne les oblige pas à prendre sur leurs congés. C'est illégal.»

Sur le plan budgétaire, Arvind Bhojun interpelle également le ministre sur la question des frais d'examen. À partir de 2026, la subvention couvrira totalement les frais du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) pour les élèves se présentant pour la première fois et respectant les critères d'assiduité. Les candidats en reprise ne bénéficieront de cette aide que s'ils appartiennent à des foyers inscrits au Social Register of Mauritius ou dont les parents perçoivent une aide sociale.

Pour le président de l'UPSEE, cette mesure risque de pénaliser des jeunes souhaitant améliorer leurs résultats. «Aujourd'hui, avec trois crédits, on peut poursuivre ses études en HSC, mais cela reste insuffisant pour trouver un emploi. Pourquoi ne pas offrir une subvention à tous ceux qui veulent repasser leurs examens ?»

En attendant, les enseignants se préparent à un trimestre rythmé par des séances de révision, des simulations d'examen, mais aussi des moments de détente grâce aux activités culturelles, sportives et créatives. Objectif : maintenir l'équilibre entre performance scolaire et bien-être des élèves.

Mahend Gungapersad, de son côté, a adressé un message clair aux collégiens : «Comportez-vous bien. Ne faites pas mauvais usage de vos téléphones. Respectez les enseignants, les établissements et les règles. Vous venez à l'école pour apprendre et devenir de bons citoyens.»

Entre exigences académiques et ouverture culturelle, ce troisième trimestre s'annonce intense, mais l'accent mis sur le bienêtre pourrait bien changer la donne pour de nombreux élèves.

Les examens du SC et du HSC débutent à la mi-septembre

Le compte à rebours est lancé pour les candidats du SC et du HSC. Selon le calendrier publié sur le site du MES, les premières épreuves écrites débuteront le jeudi 18 septembre. Pour le SC, la journée sera marquée par l'examen de Food and Nutrition ainsi que les épreuves de langues étrangères, dont l'espagnol et l'allemand. Le vendredi 19 septembre, ce sera au tour des candidats ayant choisi la filière Art & Design de se mettre à l'épreuve. La session d'examens se poursuivra sur plusieurs semaines pour s'achever le 15 novembre avec l'oral d'anglais.

Du côté du HSC, le coup d'envoi sera également donné le 18 septembre avec l'épreuve de Design & Textile. Le lendemain, les étudiants inscrits en Food Studies passeront leur première évaluation. Les examens se poursuivront jusqu'au 13 novembre, date à laquelle les candidats plancheront sur le questionnaire à choix multiple en chimie.

Le primaire reprend lundi prochain

Les écoliers du primaire peuvent encore savourer quelques jours de vacances avant la rentrée. Celle-ci est fixée au lundi 18 août. Pour les élèves de Grade 6 qui se préparent au Primary School Achievement Certificate, les choses sérieuses commenceront dès le 2 septembre avec l'épreuve de sciences, suivie le 3 septembre par l'histoire et la géographie. Les autres matières seront évaluées plus tard dans le trimestre. L'épreuve de français est programmée pour le 28 octobre, tandis que la session d'examens se clôturera le 31 octobre avec le papier de mathématiques.

Pour les élèves de Grade 5 souhaitant se présenter aux examens de Grade 6, ainsi que pour les candidats privés et certains élèves du secondaire, le calendrier sera identique à partir du 28 octobre : français le matin, sciences l'après-midi et mathématiques le 31 octobre pour conclure.