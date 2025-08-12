Ethiopie: La BAD a affirmé que la Banque est prête à soutenir les réformes économiques exemplaires du pays

Addis-Abeba — La Banque africaine de développement (BAD) s'est déclarée prête à soutenir l'Éthiopie dans la mise en oeuvre des réformes économiques exemplaires en cours, félicitant le pays pour l'utilisation des systèmes statistiques nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de réforme.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le Statisticien en chef de la BAD, Vincent Negendakumana, a déclaré que les réformes engagées par le gouvernement sont très importantes et que les politiques sont en phase avec les nouveaux défis et les dernières évolutions.

Selon lui, « l'Éthiopie, comparée à d'autres pays africains, est un pays leader en matière de développement.»

Il est certain que ces réformes seront imitées par les pays africains. « La Banque africaine de développement est donc prête à soutenir l'Éthiopie dans la mise en oeuvre de ces réformes.» a-t-il affirmé.

Selon le Statisticien en chef, de bonnes politiques sont nécessaires pour guider le développement d'un pays ; et seules les statistiques peuvent contribuer à la réalisation des objectifs fixés.

Selon, la Banque africaine de développement a renforcé les capacités statistiques des États membres par le biais de programmes de renforcement des capacités.

Negendakumana a déclaré que la Banque est heureuse d'aider l'Éthiopie à développer son système de données administratives, capable de générer des informations fiables grâce aux technologies les plus récentes.

Dans l'ensemble, l'Éthiopie a réalisé d'importants progrès par rapport à d'autres pays dotés de systèmes agricoles parmi les plus performants, a noté le statisticien en chef, ajoutant que cela s'explique principalement par le ferme engagement du gouvernement.

Il a souligné que le gouvernement soutenait régulièrement le secteur en utilisant ses propres ressources pour mener à bien toutes ces opérations statistiques, ce qui explique la forte capacité de l'Éthiopie.

Negendakumana a salué la solidité du cadre institutionnel du pays, notamment la collaboration avec les autres ministères de tutelle et la mise en place de stratégies pour organiser le travail et mobiliser les ressources.

Le pays utilise également les normes et méthodes internationales requises pour produire des statistiques, car les données produites sont accessibles à tous les utilisateurs, non seulement au niveau national, mais aussi régional et mondial.

La Banque africaine de développement s'engage à renforcer les capacités statistiques des États membres afin qu'ils disposent de systèmes statistiques solides et performants produisant des données de qualité pour éclairer les politiques de développement, a réaffirmé le Statisticien en chef.

Soulignant la nécessité de disposer de systèmes statistiques de qualité pour atteindre les objectifs de l'Union africaine et les objectifs mondiaux tels que les Objectifs de développement durable, il a ajouté que la production de données de qualité permet de mesurer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces politiques de développement.