Congo-Brazzaville: 4e édition du Sameb - Deux semaines au coeur des métiers du bois

La quatrième édition du Salon des métiers du bois (Sameb) se tient à Brazzaville du 11 au 25 août sur le thème « Bois et artisanat : de la forêt à la maison, consommons congolais ». Il s'agit là d'un appel à consommer local en revivifiant la filière bois dans le processus de diversification de l'économie nationale.

La ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et celle de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, ont ouvert la quatrième édition du Sameb qui a lieu sur le site consacré au village artisanal, près du stade Alphonse-Massamba-Débat. Le génie des artisans congolais et étrangers y est mis en exergue à travers des expositions et ventes dans diverses filières : la menuiserie, la bijouterie en bois, la vannerie, l'ameublement, la sculpture en bois, l'art floral, entre autres.

« À travers ce salon, il est question de valoriser nos ressources et créer les opportunités économiques durables », a expliqué la ministre des PME saluant l'appui des entreprises forestières venues des quatre coins du pays qui contribuent à rapprocher les producteurs et consommateurs à tous les niveaux de la transformation du bois.

Selon la ministre Rosalie Matondo, le secteur forêt-bois est un des leviers de la diversification de l'économie nationale. Il offre de nombreux opportunités permettant l'émergence d'une multitude des PME et des PMI. « Nos forêts, qui couvrent 69% du territoire national, regorgent d'un potentiel ligneux estimé à 900 millions de m3 constitués de plus de 300 essences exploitables capables. Cependant à ce jour, seuls 1 700 000 m3sont valorisés par nos sociétés forestières et nos artisans. Le travail qui nous attend est immense », a-t-elle fait savoir.

Le thème de cette quatrième édition du Sameb est évocateur en ce qu'il renvoie non seulement à l'immense potentiel du patrimoine forestier, mais également à la nécessité de promouvoir une consommation responsable, locale et inclusive. L'enjeux étant de repenser le modèle de consommation et à réhabiliter les savoir-faire locaux.