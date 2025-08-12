Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les femmes invitées à utiliser le foyer amélioré Congo-mboté

Dans le cadre du projet Lituka, l'ONG internationale Initiative Développement (ID) a organisé, le 7 août, à Pointe-Noire, une activité de sensibilisation et de démonstration culinaire avec le foyer amélioré dit Congo-mboté en présence des femmes présidentes des mutuelles de la ville océane.

En République du Congo, 81% des ménages dépendent du bois et du charbon pour la cuisson quotidienne des repas. Comme ce sont les femmes qui sont directement impliquées dans la cuisson des aliments, l'ONG Initiative Développement a pensé mettre un accent particulier sur elles en leur présentant le foyer amélioré débaptisé Congo-Mboté afin de promouvoir une adoption plus large de ce foyer amélioré au niveau des ménages.

En organisant cette activité, l'ONG internationale Initiative Développement a non seulement permis à ces femmes représentantes d'associations de mieux appréhender le bien-fondé de l'utilisation du foyer amélioré, mais également de le découvrir et de le tester à travers une démonstration culinaire.

Cette démonstration pratique a permis de mettre en évidence les avantages de cette nouvelle technologie, notamment la réduction de la dépendance au bois de chauffe et la préservation des ressources forestières.

Les échanges ont aussi permis à sensibiliser ses femmes d'abord aux causes et conséquences dues au rechauffement climatique, ensuite sur le mode et les avantages d'utilisation du foyer amélioré et surtout de mieux comprendre les objectifs du projet Lituka et de véhiculer le messages dans les ménages.

Témoin de l'événement, Lydia Bryzelle Babakoula, présidente de la mutuelle Rayon du soleil, affirme que ces foyers améliorés permettent de diminuer la durée de cuisson des aliments et dégagent peu de fumée lors de la cuisson « la consommation est très réduite, avec du charbon à 200F on peut mettre deux marmites au feu », a-t-elle dit.

Pour tout dire, le foyer amélioré permet une réduction de la consommation de bois et du charbon, ce qui se traduit par des économies financières pour les ménages et une diminution de la pollution de l'air intérieur, améliorant ainsi la santé des femmes et de leurs enfants.

Produit local à double utilisation, ce foyer est fabriqué avec les matériaux durables par les artisans soudeurs congolais résidant à Pointe-Noire et à Brazzaville. Il est composé de deux plaques métalliques servant à utiliser soit du charbon, soit du bois. Il sied de rappeler que le projet Lituka a été mis en place par le ministère de l'Economie forestière et mis en oeuvre par l'ONG internationale Initiative Développement, avec le soutien financier de l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale(Cafi).

Notons que ce projet a débuté en novembre 2023 et prendra fin en 2026. Il a pour objectif de lutter contre la déforestation par la diffusion de foyers améliorés. De même, il vise à offrir aux ménages de Brazzaville et Pointe-Noire des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie en agissant sur l'une des causes de la pression anthropique exercée sur la ressource, notamment la demande en combustible.