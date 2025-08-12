Congo-Kinshasa: Génie scientifique - Vers une industrialisation des innovations locales

Le troisième Forum du génie scientifique congolais s'est ouvert, le 11 août, dans la salle de spectacles du Palais du peuple.

C'est la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui a présidé la cérémonie d'ouverture au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce forum met en lumière l'ingéniosité des inventeurs et innovateurs congolais ainsi que les projets scientifiques et technologiques portés par eux.

D'entrée de jeu, la cheffe du gouvernement a invité l'assistance à prendre la pleine mesure de la gravité du génocide que subit, depuis trois décennies, le peuple congolais, particulièrement dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri. Une minute de silence a été observée à la mémoire des dizaines de chrétiens récemment massacrés à la machette dans l'Est du pays, alors qu'ils étaient en prière.

Dans son allocution, Judith Suminwa a donné lecture du message du chef de l'État qui a salué l'initiative en ces termes : " Cet événement, désormais inscrit comme un rendez-vous incontournable de notre agenda national, symbolise l'éveil d'une nation résolue à maîtriser son destin à travers la force de la recherche scientifique et de l'innovation technologique".

La Première ministre a ensuite salué avec force le génie scientifique congolais qui, a-t-elle indiqué, "ne se limite pas aux laboratoires, mais influence également notre gouvernance". Elle a souligné que c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre le Portail numérique du ministère du Portefeuille, actuellement en phase de déploiement, comme un exemple d'innovation appliquée au pilotage stratégique de l'État.

« La République démocratique du Congo doit s'imposer la discipline de prioriser, financer et industrialiser ses propres innovations », a insisté la Première ministre dans le message du président Tshisekedi qu'elle a relayé. Et d'ajouter sur le même ton : "J'ai instruit le gouvernement à renforcer les mécanismes de valorisation, de production et de diffusion des prototypes issus de nos chercheurs, afin qu'ils intègrent rapidement la chaîne nationale de création de valeur".

Avant elle, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, ainsi que le président de la Commission scientifique nationale, ont salué l'engagement personnel du chef de l'État, qu'ils ont qualifié de moteur principal dans l'organisation de ce forum, désormais érigé en cadre de référence pour la promotion de l'innovation congolaise.