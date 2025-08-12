Afrique Centrale: Enregistrement universel des naissances - L'OIF réaffirme son engagement

À l'occasion de la huitième journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil, célébrée le 10 août, l'organisation internationale de la francophonie (OIF), à travers sa représentation pour l'Afrique centrale (Repac -OIF), a réaffirmé son engagement en faveur de la consolidation et de la modernisation des systèmes d'état civil dans l'espace francophone.

L'état civil constitue la pierre angulaire de l'exercice de l'ensemble des droits fondamentaux. Consciente de cet enjeu, l'OIF a fait de cette thématique l'une de ses priorités stratégiques, en soutenant ses États et gouvernements membres dans la mise en place de dispositifs inclusifs, fiables et accessibles à toutes et à tous, en cohérence avec l'objectif de développement durable 16.9 : garantir une identité légale pour tous d'ici 2030.

Ce projet structurant au service des populations a été lancé en 2019. En effet, ce projet phare « État civil » de l'OIF vise à renforcer les systèmes nationaux d'enregistrement des naissances, en particulier dans les zones rurales et auprès des populations vulnérables. Il repose sur une approche francophone plus stratégique, intégrée et inclusive, articulée autour de deux axes prioritaires. Il s'agit des projets de terrain multi-acteurs : l'enregistrement des naissances, campagnes de sensibilisation, formation des agents d'état civil, appui aux réformes législatives et stratégiques ; des actions de plaidoyer de haut niveau : mobilisation des États pour faire de l'état civil une priorité nationale, en coordination avec les partenaires internationaux et francophones.

Des résultats significatifs en Afrique centrale

Au Tchad, plus de cinquante trois mille enfants ont été enregistrés dans les provinces de la Tandjilé et de l'Ennedi Est. Une seconde phase est en préparation. Au Cameroun, cinq mille quatre cents enfants de l'extrême-nord ont obtenu un acte de naissance. En République centrafricaine, le projet est en cours de lancement et vise l'établissement de trois mille actes de naissance pour des enfants et jeunes dépourvus d'état civil, ainsi que la formation des personnels et agents publics. Ces résultats sont rendus possibles grâce à l'engagement actif des autorités nationales.

Instituée par la conférence des ministres africains en charge de l'état civil, la journée africaine de l'état civil vise à sensibiliser les gouvernements, les partenaires et les citoyens à l'importance cruciale de l'enregistrement des faits d'état civil et à la production de statistiques vitales fiables, dans une perspective de développement inclusif et durable. Elle s'inscrit dans la dynamique d'une francophonie utile, agile et imaginative, au service des populations, en particulier des jeunes et des femmes, pour garantir à chacun une identité légale reconnue et protégée.