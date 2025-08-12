Tunisie: 239 millions de dinars pour redonner vie aux écoles tunisiennes

11 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a alloué un budget de 239 millions de dinars pour la maintenance, la création et la réhabilitation des établissements scolaires en vue de la rentrée scolaire 2025/2026, dans le cadre de son plan stratégique visant à faire de l'école publique tunisienne un lieu attractif, équitable et moderne.

Selon un communiqué du ministère publié, ce lundi, sur sa page officielle Facebook, ces investissements, réalisés durant les vacances d'été, concernent l'ensemble des commissariats régionaux de l'éducation. Ils comprennent la construction de nouveaux établissements, l'équipement de salles de classe supplémentaires, la rénovation des bureaux administratifs, l'amélioration des espaces pédagogiques et la généralisation de laboratoires scientifiques mobiles dans les collèges et lycées.

Pour assurer une gestion transparente et efficace des projets, le ministère a mis en place un système numérique de hiérarchisation des priorités, permettant un suivi en temps réel de l'avancement des travaux et une allocation optimale des ressources.

Cette initiative s'inscrit dans une vision nationale d'égalité des chances et d'équité territoriale, conformément aux orientations du Président de la République, Kaïs Saïed, qui a fait de la refondation de l'école publique un pilier fondamental du développement social et national.

Le ministère souligne que ces réformes visent à restituer leurs droits aux élèves, enseignants et personnels éducatifs, en améliorant leurs conditions d'apprentissage et de travail. L'objectif est de bâtir une école publique accessible, de qualité, et capable de relever les défis de l'avenir.

Ces réalisations, affirme le ministère, marquent une étape décisive dans la transformation du système éducatif tunisien, posant les bases d'un édifice national fondé sur la justice sociale, l'équité et la dignité de tous les acteurs de l'école.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.