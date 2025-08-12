Tunisie: Kaïs Saïed reçoit les dirigeants de l'Union des avocats arabes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, le secrétaire général de l'Union des avocats arabes, le bâtonnier Mekkawi Ben Issa, ainsi que Abdel Halim Allam, président de l'Union.

Lors de cette rencontre, le chef de l'État est revenu sur l'origine de la notion de « mandat de représentation en justice » avant que la profession d'avocat ne prenne sa forme actuelle et ne soit régie par des lois contribuant à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés.

Kaïs Saïed a souligné le rôle des avocats, non seulement dans l'instauration de la justice au sein des sociétés, mais aussi dans la lutte pour l'indépendance de plusieurs pays arabes. Il a salué, à cette occasion, les avocats qui se sont engagés bénévolement pour défendre les droits légitimes du peuple palestinien dans les instances internationales.

Le doyen de l'Ordre national des avocats, Hatem Mziou, a également assisté à la rencontre.