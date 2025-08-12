Nigeria: Le procès des cinq hommes accusés du massacre de la Pentecôte 2022 dans l'église d'Owo s'ouvrira le 19 août

Abuja — Trois ans après leur arrestation, le procès des cinq hommes accusés du massacre perpétré le dimanche de Pentecôte dans l'église catholique Saint-François-Xavier à Owo, dans l'État d'Ondo (voir Fides 6/6/2022), au cours duquel 40 personnes ont perdu la vie et 80 autres ont été blessées, s'ouvrira mardi 19 août 2025.

Idris Abdulmalik Omeiza, Al Qasim Idris, Jamiu Abdulmalik, Abdulhaleem Idris et Momoh Otuho Abubakar comparaîtront devant le tribunal. Au total, neuf chefs d'accusation ont été retenus, dont celui d'appartenance au groupe Al Shabaab (littéralement « Parti des jeunes »), un groupe djihadiste actif principalement en Somalie, né vers 2006 et affilié au réseau Al-Qaïda.

Selon le Département des services de l'État, qui a officiellement présenté les accusations, les cinq hommes feraient partie d'une cellule du groupe qui s'est transférée de Somalie au Nigeria, plus précisément dans l'État de Kogi. Selon les accusations, les cinq hommes, qui ont plaidé non coupables et pour lesquels la détention provisoire a été demandée dans l'attente du début du procès, auraient commis l'attaque dans l'église d'Owo, motivés par leur « idéologie religieuse ». (Agence Fides 12/8/2025)