Congo-Brazzaville: ITF world tennis tour - Florent Max sacré champion à Brazzaville

Au terme de deux semaines de compétition, qui a opposé des tennismans très motivés et ambitieux, le tournoi international dénommé l'ITF world tennis tour M25 Open a livré son verdict et le Français Florent Max a dominé ses adversaires.

La finale du tournoi international dénommé l'ITF world tennis tour M25 Open s'est tenue, le 10 août, au Pôle tennis de Brazzaville. Elle a mis aux prises le Français Florent Max et le Slovaque Artnak Bor sur le score de 2 sets à 1 (6-3,6-7, 7-6).

Ce match à multiples rebondissements et beaucoup de suspense a émerveillé le public pendant près de trois heures. Cette finale a tenu toutes ses promesses et le public a été servi. Certains jeunes Congolais ont, d'ailleurs, promis de faire de leur mieux afin de jouer comme ces professionnels.

Le vainqueur a apprécié l'organisation et le dynamisme du public. « Je remercie tout le Congo et je pense que j'ai été adopté. C'était incroyable, merci à tout le monde. Prochainement, je reviendrai puisque c'était un match magnifique et je n'ai même pas compris car mon adversaire a tout donné. Cette victoire me permet de monter au classement », a indiqué Florent Bax.

Organisée par la Fédération congolaise de tennis (Fécoten), en partenariat avec l'Académie de tennis de Brazzaville, la compétition a regroupé une cinquantaine d'athlètes venus de plus d'une vingtaine de pays. Au nom du président, la troisième vice-présidente de la Fécoten, Rosine Malanda Thabou, a salué l'excellence et la détermination des joueurs avant d'inviter les jeunes Congolais à poursuivre l'apprentissage. Rendez-vous à la prochaine édition.