Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Félix Tshisekedi relance la dynamique interne au sein de l'Union sacrée

Une semaine après leur précédente rencontre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau réuni les cadres de l'Union sacrée de la Nation (USN) au siège de la plateforme politique situé dans la commune de la Gombe.

Au coeur de cette réunion stratégique : le renforcement de la cohésion interne et de la transparence, dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique à cette méga coalition présidentielle. En présence du chef de l'État, les échanges ont porté sur l'examen approfondi de la Charte et du projet de règlement intérieur appelés à régir prochainement le fonctionnement interne de l'USN. S'adressant à la presse à l'issue de la réunion, le secrétaire permanent de la plateforme, le Pr André Mbata, a souligné que cette rencontre ouvrait la voie à la tenue imminente du congrès de l'Union sacrée.

Il a estimé que l'adoption de ces textes fondamentaux constituait un tournant important, car elle vise à instaurer un climat de collaboration, de discipline et de respect mutuel entre les membres. Le Pr Mbata a également rapporté que le président Félix Tshisekedi a salué l'engagement de l'équipe organisationnelle,qu'il a félicitée pour avoir conduit ce travail de concertation à la hauteur des attentes et des enjeux actuels de la plateforme.

Le secrétaire permanent de l'USN a, par ailleurs, indiqué que « la plus haute autorité de l'Union sacrée a insisté sur la nécessité d'adopter un langage commun et de privilégier l'efficacité dans l'action publique, notamment à travers un rapprochement constant avec la population ». Cette réunion, marquée par des échanges francs et constructifs, a également permis de faire le point sur la répartition des responsabilités au sein des structures de la plateforme. Les participants ont, à l'unanimité, réitéré leur engagement à soutenir le chef de l'État dans la mise en oeuvre des priorités du nouveau quinquennat.

La prochaine réunion du présidium, dirigée par le président de la République en sa qualité de haute autorité politique de l'USN, est programmée pour le jeudi 14 août. « Ce sera l'occasion d'adopter définitivement les textes de base, à l'issue de quoi le chef de l'État pourra fixer la date du congrès », a précisé le Pr Mbata. En plus des membres du présidium, cette rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement ainsi que des responsables des partis et regroupements politiques affiliés à la majorité présidentielle.