Congo-Kinshasa: Le Conseil interreligieux congolais propose des pistes pour renforcer le Pacte social pour la paix

Réunies au sein du Conseil interreligieux congolais (CIC), huit confessions religieuses de la RDC ont publié, lundi 11 août 2025, un rapport d'analyse visant à améliorer le Pacte social pour la paix. Ce pacte, initié par la Conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC), a pour objectif de consolider la paix et la cohésion nationale. Le CIC plaide pour un processus plus inclusif et participatif.

Dans leur rapport, les experts du CIC formulent plusieurs recommandations clés :

Confier au Chef de l'État la direction institutionnelle des futures initiatives de dialogue national, en étroite collaboration avec la société civile, y compris les confessions religieuses.

Ouvrir le Forum national à toutes les sensibilités religieuses, afin de refléter la diversité confessionnelle du pays.

Redéfinir les missions du Secrétariat technique du Pacte, en le recentrant sur la coordination opérationnelle plutôt que sur une orientation politique ou diplomatique.

Pour Dodo Kamba, coordonnateur du CIC, cette démarche vise à promouvoir une paix durable fondée sur l'inclusivité et l'unité nationale, dans un contexte marqué par de multiples crises, notamment dans l'Est du pays.

Les leaders religieux appellent également les partenaires régionaux et internationaux à soutenir les efforts de paix de la RDC dans un cadre harmonisé avec les mécanismes existants, tels que les Accords de Nairobi ou le Processus de Luanda. Ils insistent enfin sur l'importance d'intégrer la Résolution 2773 du Conseil de sécurité dans toute stratégie de sortie de crise à l'Est.