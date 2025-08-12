Congo-Kinshasa: Ituri - Des ex combattants retrouvent une vie digne grâce à l'aquaculture

Sur les rives du lac Albert, en Ituri, la vie de plusieurs ex miliciens prend un tournant décisif grâce à un projet d'aquaculture financé par la MONUSCO. En l'espace de six mois, une centaine d'ex-miliciens et de membres des communautés locales se sont reconvertis en pisciculteurs qualifiés, bénéficiant aujourd'hui d'un revenu stable et durable.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) appuyé par la MONUSCO.

Les bénéficiaires y acquièrent des compétences techniques telles que :

La fabrication de cages flottantes,

Le tissage de filets,

L'alimentation et l'élevage des poissons,

La production artisanale de nourriture pour alevins.

Ces savoir-faire sont désormais très recherchés dans les camps de pêche de la région, confrontés à la raréfaction du poisson.

Emmanuel Tibasima Kiza, ancien milicien reconverti et père de six enfants, témoigne :

« Ce travail est d'une grande utilité pour construire la paix, surtout pour des jeunes attirés par les groupes armés à cause de la pauvreté. Qu'ils quittent la brousse et viennent construire l'avenir. Le Congo de demain, c'est la jeunesse ».

Grâce à cette activité, Emmanuel gagne désormais jusqu'à 10 dollars par jour, de quoi nourrir et scolariser ses enfants. Plusieurs autres bénéficiaires suivent son exemple et lancent leurs propres élevages.

Aujourd'hui, plus de 50 000 alevins grandissent dans des cages aquacoles : des symboles vivants d'une paix possible par le développement local et l'autonomisation. Ce projet illustre avec force que l'inclusion socio-économique des ex combattants peut réellement contribuer à la réduction des violences communautaires.