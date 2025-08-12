Congo-Kinshasa: Suspension du transport sur l'axe Beni-Bunia - Les agences réclament des garanties de sécurité

12 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les agences de transport en commun basées à Beni ont suspendu, depuis lundi 11 aout, leurs activités sur l'axe routier Beni-Bunia, passant par Eringeti, Kainama et Boga, le long de la route nationale numéro 4. Cette décision est consécutive à l'embuscade meurtrière attribuée aux rebelles ADF, survenue samedi au village de Lesse, qui a coûté la vie à trois civils et entraîné la disparition de plusieurs autres personnes.

Lundi, les corps de trois passagers ont été retrouvés dans la forêt de Lesse, sur l'axe Eringeti-Kainama, lieu de l'attaque. À cette tragédie s'ajoute la découverte d'un quatrième corps, celui d'un chauffeur d'une agence de transport de Butembo, retrouvé calciné dans son véhicule après une attaque survenue dans la nuit de dimanche à lundi à Boga, dans le sud du territoire d'Irumu. Le corps a été rapatrié à Butembo pour inhumation.

Face à cette recrudescence de violences, les transporteurs dénoncent l'insécurité persistante sur cet axe stratégique et exigent des autorités des garanties concrètes avant toute reprise de la circulation.

Fiston Nkumu, porte-parole des conducteurs, a exprimé leur ras-le-bol :

« En ce moment, nous avons décidé de sécher tout mouvement. Nous attendons d'être sécurisés et, si nous en sommes convaincus, nous reprendrons les activités sur cette route. Nous demandons au gouverneur de s'impliquer pour nous apporter une réponse à cette situation. Sinon, nous durcirons notre décision et tous les mouvements seront arrêtés et suspendus. Nous stationnerons nos véhicules dans nos agences et abandonnerons catégoriquement cette route, peu importe le chaos qui s'ensuivra, car nous en avons assez ».

Une route vitale paralysée

La route Beni-Bunia joue un rôle crucial dans la connectivité entre les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Elle constitue également un axe commercial majeur pour l'échange de biens et de services. À ce jour, l'armée n'a pas encore réagi officiellement à la situation, laissant les transporteurs et les populations locales dans l'incertitude.

