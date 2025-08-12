Togo: Concilier économie et environnement

Le Togo poursuit la modernisation de son administration avec la mise en place d'un budget vert pour 2026, dans le cadre du Projet de Modernisation de l'Administration Publique pour la Délivrance des Services (PMADS) soutenu par la Banque mondiale.

Engagée depuis 2023, la budgétisation verte intègre les enjeux climatiques et environnementaux dans les finances publiques. Après 9 ministères en 2024 et 22 ministères et 2 institutions en 2025, l'exercice 2026 couvrira l'ensemble de l'administration centrale.

Les travaux, prévus en deux phases entre août et septembre 2025, viseront à marquer les projets selon leur impact environnemental, identifier les priorités, affecter les coûts et finaliser le document à intégrer au projet de loi de finances.

Coordonnée par la Direction générale du budget et des finances et le noyau budget vert, cette démarche vise à concilier développement économique et durabilité, tout en améliorant l'efficacité de l'action publique.

Un atelier sur l'élaboration d'un document de budgétisation prenant en compte le climat et l'environnement s'est ouvert lundi.