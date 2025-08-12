Togo: Concilier économie et environnement

12 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo poursuit la modernisation de son administration avec la mise en place d'un budget vert pour 2026, dans le cadre du Projet de Modernisation de l'Administration Publique pour la Délivrance des Services (PMADS) soutenu par la Banque mondiale.

Engagée depuis 2023, la budgétisation verte intègre les enjeux climatiques et environnementaux dans les finances publiques. Après 9 ministères en 2024 et 22 ministères et 2 institutions en 2025, l'exercice 2026 couvrira l'ensemble de l'administration centrale.

Les travaux, prévus en deux phases entre août et septembre 2025, viseront à marquer les projets selon leur impact environnemental, identifier les priorités, affecter les coûts et finaliser le document à intégrer au projet de loi de finances.

Coordonnée par la Direction générale du budget et des finances et le noyau budget vert, cette démarche vise à concilier développement économique et durabilité, tout en améliorant l'efficacité de l'action publique.

Un atelier sur l'élaboration d'un document de budgétisation prenant en compte le climat et l'environnement s'est ouvert lundi.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.