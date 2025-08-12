Togo: Des spécialistes togolais et étrangers mobilisés pour soigner les enfants

12 Août 2025
Togonews (Lomé)

Du 24 au 29 août, le Centre Hospitalier Préfectoral de Vogan (région Maritime) accueillera une mission médicale dédiée aux enfants souffrant de pathologies graves et dont les familles n'ont pas les moyens de financer les soins.

Menée par une équipe de praticiens togolais et étrangers, cette initiative est portée par la Chaîne de l'Espoir, en collaboration avec le service de chirurgie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio.

Les interventions concerneront plusieurs affections, parmi lesquelles : bec de lièvre, ectopies testiculaires, hernies, hydrocèles vaginales, ...

Les enfants ciblés âgés de 0 à 15 ans bénéficieront gratuitement des consultations, des interventions chirurgicales et du suivi post-opératoire.

Depuis plusieurs années, la Chaîne de l'Espoir œuvre aux côtés de l'État togolais pour offrir des soins spécialisés aux enfants issus de familles défavorisées. L'objectif est de leur permettre de grandir en bonne santé et d'envisager un avenir meilleur.

Fondée en 1994 par le Professeur Alain Deloche, La Chaîne de l'Espoir est une ONG internationale, indépendante, apolitique et non confessionnelle, vouée à améliorer l'accès aux soins médicaux et chirurgicaux pour les populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes, dans des contextes fragiles ou de crise prolongée

