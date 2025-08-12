Afrique: CHAN 2025 - Le Sénégal accroché par le Congo

Tenant du titre et favori naturel de cette édition, le Sénégal avait parfaitement lancé sa campagne en battant le Nigeria 1-0 lors de son entrée en lice. Pour leur deuxième rendez-vous, les Sénégalais ont manqué d'idées, et ont été accrochés par un Congo très bien organisé et beaucoup plus entreprenant ce mardi 12 août au stade Amani de Zanzibar en Tanzanie (1-1).

L'entraîneur sénégalais Souleymane Diallo évoquait un possible « piège » avant cette confrontation face au Congo. Et visiblement, il avait raison. Le Sénégal, champion en titre, s'est pris les pieds dans le tapis contre cet outsider ambitieux. Les Diables rouges, qui ont arraché le nul face au Soudan lors de leur entrée en lice dans la compétition (1-1), ont mis en difficulté les Sénégalais, avec une défense solide et des attaquants rapides, capables d'exploiter toutes les occasions.

A la 19e minute, Dechan Moussavou fait sauter le verrou. Côté gauche, Charles Atipo délivre un centre précis et Moussavou devance la charnière sénégalaise pour tromper Marc Philips Arona Diouf. En première période, malgré une possession de balle supérieure, les Lions locaux n'ont pas un seul tir cadré au compteur.

En seconde période, les Congolais arrivent encore à mettre du danger dans la surface sénégalaise. Et surtout, ils sont supérieurs dans la bataille du milieu.

Après plusieurs tentatives, les Lions locaux finissent par égaliser avec Layousse Sambqui qui reprend un centre du plat du pied juste devant la cage (82e).

Les Congolais ne sont pas sortis vainqueurs, mais ont prouvé qu'il fallait compter sur eux pour la suite. Le Sénégal, qui rêve d'un doublé historique, a encore du pain sur la planche.