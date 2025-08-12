Cap-Vert: Au moins 8 morts suite à des inondations et mouvements de terrain

12 Août 2025
Radio France Internationale

Au Cap-Vert, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles le 11 août 2025 ont fait au moins huit morts et de nombreux disparus, ainsi que d'importants dégâts matériels sur l'île de São Vicente, selon la Protection civile. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et deux jours de deuil national.

Des rues inondées, des maisons détruites, des voitures emportées dans la mer. Les images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence de l'évènement.

Des pluies diluviennes aux dires des habitants. Du jamais vu de mémoire de Capverdien, affirme le ministre de l'Intérieur de l'archipel, Paulo Rocha, au micro de Carina Branco de la rédaction lusophone de RFI :

« Il a plu très fort et très longtemps avec une intensité jamais vue pendant plusieurs heures, entre 1h du matin et 3h du matin environ. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça, il n'a jamais plu de cette façon dans toute l'histoire du Cap-Vert. C'est pour ça que personne n'était prêt. »

« Il y a en effet beaucoup de dégâts. Il nous faudra quelques jours pour tout savoir, mais l'impact de cette tempête est énorme sur São Vicente. (...) L'impact est considérable sur les axes de circulation et le commerce. Les petits commerces ont été durement touchés dans certains quartiers, dans certaines rues. Il y a ceux qui ont absolument tout perdu, des maisons, des murs qui se sont effondrés. Il nous faudra donc des jours pour réaliser cette enquête », a ajouté le ministre à la rédaction en langue portugaise de RFI.

Selon l'Institut national météorologique, la tempête, inoffensive à première vue, s'est intensifiée brutalement juste au-dessus des îles occidentales.

Le président capverdien José Maria Neves s'est rendu à Mindelo, principale ville de São Vicente.

