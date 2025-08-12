Cameroun: Emmanuel Macron reconnaît «le rôle et la responsabilité de la France» dans la «guerre» au pays durant la période coloniale

12 Août 2025
Radio France Internationale

Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené « une guerre » au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, marquée par des « violences répressives », dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya rendu public mardi 12 août. Le président français a notamment la responsabilité de l'armée française dans la mort du leader indépendantiste Ruben Um Nyobé.

Emmanuel Macron endosse ainsi les conclusions d'un rapport d'historiens qui lui avait été remis en janvier et qui a « clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple », ajoutant que « la guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes ».

( Plus d'informations à venir... )

