Cote d'Ivoire: Intégration économique - L'Ivoirien Gervais Atta, nouveau président du SADC business council

L'Ivoirien Gervais Atta, actuel directeur régional Océan indien de Aig Holding et président de la commission des affaires internationales du Groupement des entreprises de Madagascar, vient d'être nommé président de la Sadc business council (Sadc bc), qui est la faitière des organisations patronales des 16 États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe plus connue sous son acronyme anglais Sadc.

Cette nomination est intervenue le 31 juillet 2025, à Madagascar, en marge de la Semaine de l'industrialisation en Afrique dont l'objectif était de renforcer la coopération économique régionale.

Pour l'intéressé, sa nomination est bien plus qu'un titre, « c'est une responsabilité collective ». Et d'ajouter : « Elle symbolise la confiance des autorités dans notre capacité à bâtir un secteur privé africain solide, uni et ambitieux, capable de porter la croissance et l'innovation sur tout le continent. »

La nomination de Gervais Atta est le fruit d'une « confiance ferme et méritée » des autorités et acteurs économiques malgaches, et récompense le « travail exemplaire et l'engagement de Gervais Atta » dans le développement du secteur privé régional, en particulier dans l'Océan indien et l'Afrique de l'Ouest. Elle vient aussi honorer le rôle structurant de la holding Atlantic, pour son engagement constant dans le financement adapté des économies africaines.

En effet, le groupe détenu par l'homme d'affaires ivoirien Koné Dossongui, œuvre activement au renforcement de l'inclusion financière et au soutien à l'industrialisation. Un engagement illustré par le projet d'unité de broyage à Madagascar, en phase avec les objectifs de transformation industrielle portés par la Semaine de l'industrialisation et les orientations stratégiques de la Sadc.

Cette communauté, faut-il le préciser, occupe une place stratégique dans la construction d'un marché commun africain, s'inscrivant pleinement dans les ambitions de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine).

Engagé pour l'intégration économique africaine

En tant que président, Gervais Atta a désormais la lourde responsabilité de renforcer la résilience des entreprises face aux défis régionaux, d'encourager un dialogue public-privé structuré et d'impulser un nouveau souffle à la compétitivité, l'investissement et l'innovation dans l'espace Sadc.

Cette mission s'inscrit dans un contexte favorable pour Madagascar, qui assure actuellement la présidence de la Sadc, et le leadership du ministre en charge de l'Industrialisation dans le comité interministériel, ouvre la voie à une coopération renforcée et un positionnement renforcé de la grande île comme acteur clé du développement régional.

La feuille de route de Gervais Atta sera axée sur la consolidation de l'écosystème entrepreneurial régional, la facilitation des échanges intra-Sadc et une représentation équilibrée des différentes zones linguistiques et économiques, pour garantir un leadership inclusif et efficace.