Dans une ambiance marquée par la paix et la détermination, les militants et sympathisants du Pdci-Rda et du Ppa-CI ont marché pacifiquement dans les rues de Yopougon, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, le samedi 9 août 2025. Ils ont exigé des élections transparentes, justes et crédibles, tout en appelant à un dialogue politique inclusif entre l'opposition et le gouvernement, pour garantir une véritable démocratie.

Le cortège a débuté au quartier Saguidiba, traversant la paroisse Saint-André, jusqu'à la place Ficgayo. La marche a été encadrée par les Forces de défense et de sécurité (Fds), notamment la police et la gendarmerie nationale, assurant la sécurité de la manifestation.

Après cette démonstration impressionnante de soutien, un meeting a été organisé, où les responsables des deux partis ont abordé la question de l'exclusion des présidents Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, ainsi que des autres personnalités figurant sur la liste électorale.

Le vice-président du Pdci-Rda, Noël Akossi Bendjo, également coordonnateur général du Front commun, a rappelé les objectifs de la marche des deux formations politiques. « Le peuple de Côte d'Ivoire est debout. Nous sommes venus dire non au traitement déséquilibré du statut des dirigeants des partis politiques de l'opposition. Nous exigeons la réintégration immédiate de Tidjane Thiam, de Laurent Gbagbo et des autres leaders sur la liste électorale. Nous n'accepterons pas d'aller dans le mur », a martelé Akossi Bendjo. Il a aussi réclamé une révision de la liste électorale et un dialogue inclusif avant l'organisation de la présidentielle d'octobre prochain.

De son côté, l'ancien ministre Dano Djédjé Sébastien a salué et félicité les militants pour leur mobilisation exceptionnelle. « Nous sommes venus dans un esprit plus que pacifique pour défendre la démocratie et soutenir nos présidents. Cette mobilisation est un avertissement. Nous saluons votre détermination », a-t-il déclaré avec enthousiasme. Il a également souligné l'importance d'un dialogue politique inclusif afin d'assurer des élections transparentes, justes, crédibles et apaisées.

L'ex-ministre a aussi annoncé un grand meeting du Ppa-CI prévu pour le 16 août 2025, au même endroit à Yopougon. Cet événement devrait rassembler encore une fois des milliers de militants pour réaffirmer leur engagement envers une Côte d'Ivoire démocratique et pacifique.

Cette manifestation a enregistré la présence de plusieurs personnalités de l'opposition ivoirienne dont Dano Djédjé, Hubert Oulaye, Damana Pickass, Katina Koné du Ppa-CI ; Akossi Bendjo, Doho Simon, Dia Houphouët du Pdci-Rda ; Pascal Affi N'Guessan du FPI et d'Akissi Danièle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie (Urd).