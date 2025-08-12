Afrique: Afrobasket 2025 : Le Sénégal s'offre une première victoire

La 31ème édition du championnat d’Afrique masculin de basketball (AfroBasket 2025), a débuté ce mardi 12 août. Pour son démarrage, le Sénégal s’est offert une première victoire face à l’Ouganda (88 – 53), au Pavilhao Multiusos de Luanda, dans la capitale angolaise.

Luanda, la capitale de l’Angola, a commencé à vibrer, ce mardi 12 août 2025 au rythme de la 31ème édition du championnat d’Afrique masculin de basketball (AfroBasket 2025). Pour lancer les hostilités du championnat organisé par FIBA Afrique, le Sénégal et l’Ouganda se sont affrontés au parquet du Pavilhao Multiusos de la ville.

Dans la partie, c’est le Sénégal qui s’est démarqué. En effet, les Lions n’ont pas manqué de faire parler d’eux, puisqu’ils ont dominé les Silverbacks (88-53). Une victoire qui leur permet de prendre la première place du groupe D.

Dans la deuxième rencontre du jour pour le groupe D, les Pharaons d’Égypte ont marché sur les Aigles du Mali (74-59).

De son côté, dans le groupe C, le Soudan du Sud était face à la Guinée. Les Guinéens sont sortis victorieux avec 88 paniers contre 80 pour les Sud-Soudanais. Pour la dernière rencontre de la première journée, l’Angola affrontera la Lybie à 18h00.

Rappelons que l’Afrobasket 2025 se jouera du 12 au 24 août prochain dans les villes de Luanda et Namibe en Angola.

Résultats 1ère journée

Mardi 12 août

Sénégal – Ouganda (88 – 53)

Mali – Egypte (59 – 74)

Soudan du Sud – Guinée (80 – 88)

Programme 2ème journée

Mercredi 13 août

Madagascar – Nigeria 13h30

Côte d’Ivoire – Rwanda 15h00

Tunisie – Cameroun 16h30

RDC – Cap – Vert 18h00