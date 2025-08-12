Gabon: Le Chef de l'État poursuit des visites de chantiers dans les provinces de la Ngounié et du Moyen-Ogooué

12 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Fougamou, le 11 août 2025-Après une récente visite effectuée dans les villes de Mouila et Ndendé, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement est arrivé ce jour dans les villes de Fougamou et Lambaréné afin de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'infrastructures diverses lancés lors de la période de transition.

A Fougamou, dans le département de Tsamba-Magotsi, le Chef de l'État a procédé à l'inauguration de la maison de la culture et des traditions , de la maison de l'enfant en difficulté, ainsi qu' à la visite de la plate-forme multiservices dédiée aux activités agricoles.

Érigée sur une superficie de 406 mètres carrés, la maison de la culture et des traditions est dotée d'une salle de culture, d'un cyber espace, des bureaux, d'une salle d'exposition d'oeuvres traditionnelles, d'une piscine et d'une terrasse.

Bâtiment de type R+1 construit sur une superficie de 530 mètres carrés, la maison de l'enfant en difficulté comprend une salle d'atelier, une salle d'exposition, un bureau, un espace culturel, une réserve, une cuisine moderne, 4 chambres, un salon , 2 terrasses et un annexe.

Ces réalisations sont le fruit de l'engagement constant du Président de la République pour le développement du département et l'amélioration des conditions de vie des populations.Elles témoignent de sa volonté ferme d'apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens des populations.

Marquant une halte dans la ville de Lambaréné, le Chef de l'État s'est également imprégné de l'avancement des travaux de la caserne des sapeurs-pompiers, de la mairie centrale, et inauguré le nouveau marché moderne « Isaac », un projet attendu depuis vingt ans.

Construit sur une superficie de 1 250 m2, ce marché comprend 246 étals, 25 box, une garderie, une infirmerie, deux chambres froides, ainsi que des espaces de commerce spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Cette cérémonie a été marquée par la bénédiction de l'ouvrage par le clergé, la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque par le Président de la République, avant la visite complète du marché.

Véritable joyau architectural, symbole de modernité et d'espérance, ce marché offre désormais aux commerçantes un espace sécurisé, fonctionnel et digne. Selon le délégué spécial de la commune de Lambaréné, il s'agit là d'un signal fort, "le progrès est en marche, le développement ne se décrète pas, il se construit, il s'incarne et se vit" a-t-il déclaré.

Le Chef de l'État a également procédé à la mise en service de la mairie du 2e arrondissement de Lambaréné, restée hors d'usage depuis les événements post-électoraux de 2016, marquant ainsi la réhabilitation complète de cet édifice au service des citoyens.

À travers la mise en place de ces infrastructures, le Président de la République réitère son engagement à favoriser l'émergence et le développement équilibré de toutes les régions de notre pays, au bénéfice de leurs habitants.

