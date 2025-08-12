Gabon: 'Ogooué-Lolo - La politique, un problème héréditaire ou idéologique ?'

12 Août 2025
Gabonews (Libreville)

"Les Logovéens se questionnent sur la nature de la politique dans leur province, entre héritage et idéologie, après l'arrivée de personnalités issues de l'ancien régime au sein de l' Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB)"

Les habitants de la province de l'Ogooué-Lolo, et plus particulièrement ceux de Koulamoutou, sont plongés dans une profonde réflexion sur la nature de la politique dans leur région. La question qui taraude les esprits est de savoir si la politique dans l'Ogooué-Lolo est un problème héréditaire ou idéologique.

L'arrivée de personnalités issues de l'ancien régime au sein de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a suscité des interrogations et des inquiétudes parmi les populations. Certains avaient vu en l'UDB, une nouvelle structure de renouvellement de la classe politique, mais la configuration actuelle de ce parti fait naître un désespoir dans les coeurs des populations de l'Ogooué-Lolo.

"La politique dans la province de l'Ogooué-Lolo serait-elle un problème héréditaire ou idéologique ?", se demande un habitant de Koulamoutou. "Nous avions espéré que l'UDB apporterait un souffle nouveau à la politique locale, mais il semble que les vieilles habitudes ont la vie dure."

Les Logovéens attendent avec impatience des réponses à ces questions et espèrent que les acteurs politiques locaux feront preuve de transparence et de responsabilité dans leurs actions. La province de l'Ogooué-Lolo mérite une politique qui reflète les aspirations et les besoins de ses habitants, et non des intérêts personnels ou familiaux.

